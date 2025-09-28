Corea del Sur comienza a restablecer los servicios suspendidos debido a un incendio en un centro de datos

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Corea del Sur ha informado que los usuarios ya comienzan a tener disponibles los servicios y redes online que este sábado se vieron paralizados debido a un incendio desatado en un centro de datos. A primera hora de la mañana ya habían restaurado la mitad de los dispositivos de la infraestructura y, en concreto, aquellos relacionados con la seguridad ya funcionaban en su casi totalidad. Hasta 96 sistemas de red gubernamentales quedaron dañados de un total de 647. De entre los servicios afectados 436 son programas públicos, mientras que el resto son sistemas de intranet utilizados por funcionarios, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

“El Gobierno está realizando esfuerzos para restablecer rápidamente el sistema administrativo. Revelaremos el progreso de las labores de recuperación y la causa del incendio de manera transparente", ha sostenido el jefe de la sede de gestión de seguridad en desastres, Kim Kwang Yong.

Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha instado a que la vuelta a la normalidad de los servicios sea con la mayor celeridad posible, unas declaraciones realizadas en una reunión de emergencia celebrada para dar respuesta a la crisis. Los principales servicios y redes online del Gobierno de Corea del Sur dejaron de funcionar este sábado debido al incendio provocado en un edificio del Servicio Nacional de Recursos de Información en la ciudad de Daejeon, en el centro del país.

La explosión de una batería de litio habría sido la causa del fuego que ha dejado inoperativos estos servicios y ha impedido que los ciudadanos puedan utilizar el sistema de identificación móvil o el servicio postal online. Tras diez horas, los bomberos --hasta 200 efectivos movilizados-- fueron capaces de controlar el incendio, aunque se reavivó horas después. Hasta 400 paquetes de baterías más fueron dañados por culpa de las llamas. El primer ministro de Corea del Sur, Kim Min Seok, ha pedido disculpas por las molestias y ha asegurado que el Gobierno trabaja por restablecer los servicios afectados.