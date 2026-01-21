Corea del Sur condena a 23 años de cárcel al ex primer ministro Han por su papel en la ley marcial

Por Heejin Kim y Joyce Lee

SEÚL, 21 ene (Reuters) -

Un tribunal surcoreano condenó el miércoles al ex primer ministro Han Duck-soo a 23 años de cárcel por cargos que incluyen la participación en un acto de insurrección derivado de la declaración de la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró culpable a Han por considerarlo decisivo en la creación de la apariencia externa de una reunión del gabinete que facilitó la declaración de la ley marcial, dijo un juez, calificándola de "insurrección desde arriba".

"El acusado era un primer ministro al que se le había otorgado indirectamente legitimidad y responsabilidad democráticas... Sin embargo, el acusado optó por hacer la vista gorda... y participar como miembro de la insurrección del 3 de diciembre", dijo el juez.

"Como resultado de las acciones del acusado, Corea del Sur corrió el peligro de volver al oscuro pasado en el que se violaron los derechos básicos y el orden democrático liberal del pueblo, lo que podría impedirle salir del yugo de la dictadura durante mucho tiempo".

El tribunal de primera instancia también declaró a Han culpable de cargos relacionados, como perjurio y creación de un documento oficial falso.

Han había negado todos los delitos excepto el de perjurio parcial.

Han, de 76 años, es el primer exmiembro del Gobierno en recibir una sentencia de un tribunal de primera instancia por cargos penales directamente relacionados con la ley marcial.

Han fue detenido por el tribunal inmediatamente después de la sentencia.

La sentencia puede ser recurrida y el abogado de Han dijo que esperaba que se elevara hasta el Tribunal Supremo.

(Información de Heejin Kim y Joyce Lee; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)