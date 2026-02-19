Corea del Sur condena a cadena perpetua al expresidente Yoon por insurrección

Por Joyce Lee

SEÚL, 19 feb (Reuters) -

Un tribunal surcoreano condenó el jueves a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, tras declararlo culpable de abuso de autoridad y de planear una insurrección, a raíz de su intento en diciembre de 2024 de imponer la ley marcial.

La fiscalía había solicitado la pena de muerte en este caso, seguido muy de cerca en un país profundamente dividido. Se trata de la sentencia más grave hasta la fecha para el líder derrocado, cuya iniciativa desencadenó una crisis política nacional y puso a prueba la resistencia democrática.

En enero, los fiscales habían dicho que "la ley marcial de emergencia inconstitucional e ilegal de Yoon socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral... destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático".

Según la legislación surcoreana, la pena máxima por organizar una insurrección es la pena de muerte o la cadena perpetua.

Corea del Sur dictó su última sentencia de muerte en 2016, pero no ha ejecutado a nadie desde 1997.

Hubo una fuerte presencia policial en el Tribunal Central del Distrito de Seúl, que juzga el caso, con autobuses policiales formando un cordón de seguridad alrededor del edificio.

El tribunal también se pronunciará sobre los cargos de que Yoon abusó de su autoridad al ordenar a los soldados que irrumpieran en el Parlamento para sacar a sus oponentes y encarcelarlos, así como al enviar soldados y policías para bloquear, inspeccionar y controlar el acceso a instalaciones como el edificio del partido de la oposición.

Yoon, de 65 años, ha negado los cargos. El conservador exfiscal de carrera argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos de la oposición.

(Información de Joyce Yoon; redacción de Ed Davies; edición de Kim Coghill y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)