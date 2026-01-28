Corea del Sur condena a la ex primera dama Kim a una pena de cárcel por soborno

Por Kyu-seok Shim y Joyce Lee

SEÚL, 28 ene (Reuters) -

Un tribunal surcoreano condenó el miércoles a la ex primera dama Kim Keon-hee a un año y ocho meses de cárcel tras declararla culpable de aceptar sobornos de representantes de la Iglesia de la Unificación a cambio de favores políticos.

El tribunal absolvió a Kim, esposa del expresidente Yoon Suk-yeol, destituido el año pasado, de los cargos de manipulación de la cotización de acciones y violación de la ley de fondos políticos.

La sentencia, que puede ser recurrida por la ex primera dama o por los fiscales, se produce en medio de una serie de juicios a raíz de las investigaciones sobre la breve imposición de la ley marcial por Yoon en 2024 y los escándalos relacionados en los que se vio envuelta la otrora poderosa pareja.

Los fiscales habían pedido 15 años de cárcel y multas de $2.900 millones de wones (US$2 millones) por acusaciones que incluyen la aceptación de bolsos de lujo de Chanel y un collar de diamantes de la Iglesia de la Unificación de Corea del Sur a cambio de favores políticos.

El tribunal consideró que no había pruebas suficientes para concluir que Kim era culpable de manipular las cotizaciones bursátiles y violar las leyes de financiación política, al recibir encuestas de opinión de un agente de poder a cambio de influir en la elección de los candidatos electorales.

Kim había negado todos los cargos. Su abogado dijo que el equipo revisaría la sentencia y decidiría si recurría la condena por soborno.

Kim entró en la sala del Tribunal del Distrito Central de Seúl vestida con un traje oscuro y una mascarilla, y se sentó en silencio mientras el juez principal de un tribunal de tres jueces pronunciaba el veredicto.

La Iglesia de la Unificación dijo que le entregaron los regalos sin esperar nada. Su líder, Han Hak-ja, que también está siendo juzgada, ha negado que para sobornar a Kim.

Yoon, que fue expulsado del poder el pasado abril, también se enfrenta a ocho juicios por cargos que incluyen insurrección, tras su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

Ha recurrido la condena de cinco años de cárcel que se le impuso este mes por obstruir los intentos de arrestarle tras su decreto de ley marcial.

(1 dólar = 1.431,8000 wones)

(Información de Joyce Lee y Kyu-seok Shim; edición de Clarence Fernandez y Ed Davies; editado en español por Patrycja Dobrowolska)