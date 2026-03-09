Corea del Sur derrota a Australia y se mete en cuartos del Clásico Mundial

Corea del Sur se metió en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar 7 a 2 a Australia y acabar segunda en el grupo C, por detrás de la favorita Japón, este lunes en Tokio.

Los coreanos necesitaban ganar por cinco carreras de diferencia en el Tokyo Dome para adelantar en la clasificación a Australia y Taiwán y lograron el objetivo de manera angustiosa, con una carrera en la novena y última entrada.

Corea del Sur terminó en la clasificación con el mismo número de victorias y derrotas que Australia y Taiwán, pero avanzó gracias a una mejor diferencia anotadora.

La ronda de eliminación directa, para la que se clasificaron Japón y Corea del Sur en el grupo disputado en Tokio, se disputará en Estados Unidos.