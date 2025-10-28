Corea del Sur descarta preparativos para una posible cumbre entre Trump y Kim Jong-un

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Corea del Sur han descartado este martes la puesta en marcha de preparativos para una posible cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, aprovechando que el magnate neoyorquino tiene previsto desplazarse esta semana a territorio surcoreano.

El ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong Young, ha indicado que de momento no existen conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre este posible encuentro a pesar de que Trump ha expresado su deseo de reunirse con Kim durante su gira por Asia, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Seúl y Washington hayan "coordinado agendas", ha apuntado que de momento no se han tomado medidas al respecto. No obstante, espera que Kim Yo Jong, la hermana de Kim, emita un comunicado sobre la idea de un encuentro entre los dos líderes con motivo de la cumbre de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC).

Trump ha asegurado que quiere mantener una reunión con Kim y ha dicho llevarse "muy bien" con él. "Me encantaría. Me cae muy bien y yo le caigo bien. Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur", señaló el lunes.

El inquilino de la Casa Blanca ya expresó el domingo su disposición a mantener un encuentro con Kim en Corea del Sur en caso de que el líder de Corea del Norte le trasladara su interés en sacar adelante una reunión. Fuentes gubernamentales estadounidenses indicaron posteriormente que el encuentro no aparecía incluido en la agenda oficial del viaje de Trump, si bien admitieron que "las cosas pueden cambiar".

La Casa Blanca ha reiterado que Trump continúa abierto al diálogo con Corea del Norte "sin condiciones previas", mientras que Kim ha manifestado su disposición a conversar con Washington si Estados Unidos abandona su exigencia de desnuclearización completa. Trump y Kim se han reunido en tres ocasiones: la primera en Singapur en junio de 2018, la segunda en Hanoi en febrero de 2019 y la última en la aldea fronteriza de Panmunjom, en junio de ese mismo año.