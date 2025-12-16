Corea del Sur despliega un nuevo sistema de misiles para hacer frente a la artillería norcoreana

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Corea del Sur han informado este martes del despliegue de un nuevo sistema de misiles guiados para hacer frente a la artillería norcoreana de largo alcance, un equipo que facilitará la interceptación de proyectiles lanzados desde Corea del Norte, incluidos aquellos que sean lanzados desde "cuevas escondidas".

Este sistema recibe el nombre de Misil Táctico Superficie-Superficie Coreano (KTSSM, por sus siglas en inglés), también conocido como 'Ure', un "asesino de artillería de largo alcance", tal y como ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Las Fuerzas Armadas han puesto en marcha una ceremonia de inauguración para presentar estos misiles, los cuales considera "estratégicos". Este evento ha tenido lugar en la ciudad de Wonju, a unos 85 kilómetros de Seúl, la capital del país, tal y como recoge el citado medio, que apunta a que estos misiles aumentarán las capacidades operacionales del Ejército y mejorarán el sistema de contención frente a posibles amenazas.

El pasado mes de noviembre, el ministro de Defensa de Corea del Norte, No Kwang Chol, anunció la puesta en marcha de acciones "más ofensivas" contra sus "enemigos" tras el lanzamiento de un misil balístico hacia el mar de Japón, también conocido como mar del este, poco después de la simbólica visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas.

"En el futuro, todas las amenazas que invadan nuestra esfera de seguridad se convertirán en objetivos directos y se gestionarán de la manera necesaria. Estamos listos para responder a todo. Mostraremos una acción más ofensiva contra la amenaza de los enemigos sobre el principio de garantizar la seguridad y defender la paz mediante una fuerza poderosa", dijo.