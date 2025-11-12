Corea del Sur.- Detenido un ex primer ministro por incitar a la insurrección tras la ley marcial de Yoon Suk Yeol

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ex primer ministro de Corea del Sur Hwang Kyo Ahn ha sido detenido este miércoles acusado de incitar a la insurrección por una serie de mensajes a favor de la ley marcial decretada en 2024 por el presidente destituido Yoon Suk Yeol, episodio que abrió una grave crisis política en el país asiático.

En concreto, el exdirigente surcoreano publicó una serie de mensajes en redes sociales llamando a la "erradicación" de fuerzas pro Corea del Norte y cargó contra los implicados en un supuesto fraude electoral que él denunciaba. En este contexto reclamó la detención del presidente del Parlamento surcoreano, Woo Won Shik, y del entonces líder del partido Poder Popular, Han Dong Hoon.

Según informa Yonhap, la Fiscalía especial que investiga el caso del expresidente ha emitido una orden de detención después de que Hwang desoyera tres citaciones judiciales para declarar en este juicio. El órgano investigaba al ex primer ministro entre 2015 y 2017 tras una denuncia de un medio de comunicación online.

Este equipo estudia diversas acusaciones relacionadas con el intento de Yoon de imponer la ley marcial, desde cómo se produjo la decisión hasta los supuestos preparativos para poner en marcha centros de detención, la conspiración para organizar e incitar a una insurrección en Corea del Sur.

Esta misma semana, el destituido expresidente de Corea del Sur fue imputado con nuevos cargos por "colaboración con el enemigo" con el posible despliegue de drones en Corea del Norte, en una maniobra para supuestamente azuzar las tensiones con Pyongyang para justificar su controvertida decisión de aplicar la ley marcial, que terminó por provocar su destitución.