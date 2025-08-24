Corea del Sur dice a China que quiere normalizar sus relaciones: agencia Yonhap

SEÚL, 24 ago (Reuters) - Corea del Sur espera normalizar las relaciones con China, que han sido tensas en los últimos años, dijo el líder de una delegación de alto nivel de Seúl durante una visita a Pekín el domingo, informó la agencia de noticias Yonhap.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, mandó a los enviados al principal socio comercial de su país mientras viaja a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El ex presidente de la Asamblea, Park Byeong-seug, jefe de la delegación, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y entregó una carta de Lee a su par chino, Xi Jinping.

Los lazos diplomáticos entre ambos países han mejorado desde una disputa en 2017 sobre el despliegue por parte de Corea del Sur de un sistema de defensa antimisiles estadounidense, al que Pekín se opuso.

No obstante, en 2023 intercambiaron duras palabras por los comentarios críticos sobre Pekín del último presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol.

El domingo, Park dijo a Wang Yi que espera que la delegación "abra la puerta a la normalización de las relaciones entre Corea del Sur y China, tensas en los últimos años", según Yonhap.

(Reporte de Ju-min Park; editado en español por Carlos Serrano)