Corea del sur dice que deepseek transfirió datos de usuarios y mensajes sin consentimiento

SEÚL, 24 abr (Reuters) - La autoridad de protección de datos de Corea del Sur dijo el jueves que la empresa emergente china de inteligencia artificial DeepSeek transfirió sin permiso datos de los usuarios y mensajes cuando el servicio aún estaba disponible para su descarga en el mercado de aplicaciones del país.

DeepSeek no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La Comisión de Protección de Datos Personales afirmó en un comunicado que Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co Ltd no tenía el consentimiento de los usuarios para transferir información personal a varias empresas de China y Estados Unidos en el momento de su lanzamiento en Corea del Sur en enero.

En febrero, la agencia de protección de datos de Corea del Sur suspendió las nuevas descargas de la aplicación DeepSeek en el país después de afirmar que DeepSeek reconocía no haber tenido en cuenta algunas de las normas de la agencia sobre protección de datos personales.

La agencia de protección de datos dijo el jueves que DeepSeek también envió el contenido de los mensajes de inteligencia artificial introducidos por los usuarios a Beijing Volcano Engine Technology Co. Ltd., junto con información sobre el dispositivo, la red y la aplicación.

Posteriormente, DeepSeek comunicó a la agencia que la decisión de enviar información a Volcano Engine tenía por objeto mejorar la experiencia de los usuarios y que había bloqueado la transferencia de contenido de los mensajes de inteligencia artificial a partir del 10 de abril, según el comunicado.

La agencia dijo que ha decidido emitir una recomendación correctiva para DeepSeek para eliminar inmediatamente el contenido transferido a Volcano Engine y establecer una base legal para la transferencia de información personal al extranjero.

En referencia al anuncio de Corea del Sur, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el jueves que el Gobierno chino no ha pedido ni pedirá nunca a las empresas que recopilen y almacenen datos ilegalmente. (Información de Joyce Lee y Hyunsu Yim; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)