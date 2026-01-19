Corea del Sur e Italia acuerdan reforzar la cooperación en IA y chips

SEÚL, 19 ene (Reuters) -

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y la primera ministra ⁠italiana, Giorgia Meloni, ⁠acordaron el lunes ampliar la cooperación en sectores como la inteligencia artificial, la industria aeroespacial, ⁠los chips ‌y ​los minerales críticos, según informó la Casa Azul.

Meloni se ​encuentra de visita en Corea del Sur ‌para mantener conversaciones en la ‌cumbre con Lee.

Corea del ​Sur es un líder mundial en semiconductores y los países firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación en la industria de chips, incluidos los relacionados con la IA, dijo la Casa Azul presidencial de Seúl en un comunicado.

Los ⁠dos líderes también acordaron intensificar los esfuerzos conjuntos para desarrollar cadenas ​de suministro de minerales críticos resistentes y fiables, según el comunicado.

Meloni y Lee también hablaron de la colaboración en proyectos conjuntos de investigación e intercambios, turismo y cooperación cultural, y reafirmaron su compromiso con la desnuclearización ⁠de la península coreana.

Italia es uno de los cuatro ​mayores socios comerciales de Corea del Sur en la Unión Europea, según la Casa Azul.

Meloni, que se encuentra ‍en una gira asiática que también incluye Japón y Omán, realiza la primera visita de Estado de un dirigente italiano a Corea del Sur en 19 años.

La primera ministra italiana renovó ​las expectativas de que Lee realice una visita de Estado a Italia este año. (Información de Kyu-seok Shim, Joyce Lee; edición de ‍Ed Davies; edición en español de Paula Villalba)