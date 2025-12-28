Corea del Sur.- El fundador de Coupang pide perdón por el silencio tras la filtración masiva de datos de clientes

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El fundador de la empresa surcoreana de comercio electrónico Coupang Inc., Kim Bom Suk, se ha disculpado por la filtración masiva que provocó la difusión de los datos personales de 33,7 millones de clientes, casi dos tercios de la población de Corea del Sur, así como por la falta de claridad y el silencio "en las primeras etapas del incidente".

"Como fundador y presidente de la junta directiva, me disculpo sinceramente en nombre de todos los empleados de Coupang", ha expresado Kim en un escrito publicado por la empresa y recogido por el diario surcoreano 'The Korea Herald'.

El empresario ha reconocido que la ausencia de una comunicación "clara y directa desde las primeras etapas del incidente" fue causa de "una enorme frustración y decepción" y se ha excusado alegando que consideró que "hablar públicamente y disculparse solo después de confirmar todos los hechos sería la mejor estrategia". "Sin embargo, al reflexionar ahora, me doy cuenta de que fue una decisión equivocada", ha apostillado.

Sin embargo, Kim ha defendido que --pese a su silencio inicial-- "ha cooperado plenamente con el Gobierno" en la investigación del incidente y ha asegurado que "ha apoyado plenamente la asignación de todos los recursos y personal para resolver la situación y evitar daños secundarios a los clientes".

"Aunque Coupang trabajó incansablemente día y noche para resolver la situación, debí haber expresado mi profundo arrepentimiento y mis más sinceras disculpas desde el principio. He sentido un gran pesar desde que me enteré de las circunstancias iniciales de la filtración de datos", ha insistido antes de revelar que Coupang ha recuperado "recientemente" el 100 por ciento de la información filtrada.

"Reconstruiremos la confianza desde el principio (...). Nos aseguraremos de que las inversiones y mejoras necesarias no se retrasen. Aprovecharemos este fracaso como lección y un paso adelante para establecer un sistema de ciberseguridad de primer nivel (...) A raíz de este incidente, nos reformaremos a fondo y nos esforzaremos constantemente para crear la mejor experiencia del cliente del mundo", concluye el escrito.

Esta disculpa lleca casi un mes después de que se produjera la filtración y tras la dimisión a principios de este mes del consejero delegado de la compañía, Park Dae Joon, quien fue sustituido de forma interina por Harold Rogers, hasta entonces director administrativo y asesor jurídico general de Coupang.

A finales de noviembre, Coupang informó de un ataque informático que había provocado la filtración de los datos de cerca de 34 millones de clientes de la compañía, que detectó la filtración el 18 de noviembre, aunque los investigadores descubrieron que la primera incursión no autorizada ocurrió el 24 de junio, a través de servidores extranjeros.

Los datos filtrados incluyen nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones de entrega, pero la información de pago, los números de tarjetas de crédito y las credenciales de inicio de sesión no resultaron afectados. No obstante, se trata del mayor escándalo de estas características en el país.