Corea del Sur: El presidente surcoreano y Trump celebrarán su primera cumbre el próximo 25 de agosto en Washington

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, mantendrá una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 25 de agosto en Washington, en la que será su primera visita oficial al país norteamericano desde que asumió el cargo a principios de junio. "El presidente Lee Jae Myung visitará Estados Unidos del 24 al 26 de agosto por invitación del presidente Donald Trump para asistir a la cumbre Corea-Estados Unidos programada para el 25 de agosto", ha anunciado su portavoz, Kang Yu Jung, durante una rueda de prensa recogida por el diario 'The Korea Times' en la que ha indicado que ambos líderes abordarán medidas para fortalecer su cooperación en defensa y con vistas a la "desnuclearización" de la vecina Corea del Norte. Asimismo, está previsto que Trump y Lee ultimen los detalles de las negociaciones arancelarias, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya impuesto a finales de julio un arancel del 15% a las importaciones de productos surcoreanos en lo que ha presentado como un acuerdo por el que Seúl estaría dispuesta a invertir US$350.000 millones (poco más de 306.000 millones de euros) en determinados sectores de la economía estadounidense. Este gravamen para el país asiático es la culminación de meses de negociaciones y ayuda a Seúl, el sexto socio comercial más importante de Estados Unidos, a evitar un arancel del 25% que debía entrar en vigor a principios de este agosto.