Corea del Sur elimina a Argentina de la Copa Davis de tenis

Llevado en volandas por sus aficionados en Busán, el equipo surcoreano de Copa Davis derrotó a Argentina en la primera ronda de clasificación de esta competición por equipos por 3-2 y deja al combinado albiceleste fuera del torneo.

Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez abrieron la jornada poniendo a los visitantes 2-1 arriba, al derrotar a Nam Ji-sung y Park Ui-sung por 6-3 y 7-5 en el dobles.

Pero en ausencia de su mejor hombre, Francisco Cerúndolo (N.19), que decidió no tomar parte en esta eliminatoria tras participar en el Abierto de Australia, Argentina no logró sumar el punto decisivo.

Thiago Agustín Tirante estuvo cerca al contar con un break de ventaja en el set decisivo, pero acabó perdiendo contra Kwon Soon-woo, un jugador ubicado 248 puestos por debajo en el ránking respecto al argentino, por 6-4, 4-6 y 6-3.

En el punto decisivo, Hyeon Chung, un jugador que actualmente se encuentra realizando el servicio militar obligatorio en el país asiático, se paseó ante Marco Trungelliti, al que derrotó por 6-4 y 6-3.

Argentina acabó pagando la inexperiencia, ya que ninguno de sus integrantes había disputado antes un punto de Copa Davis.

Los campeones de 2016 tienen ocho jugadores entre los 100 mejores del ranking ATP, pero solo llevaron a uno, Tirante, a Corea del Sur.

En la segunda ronda, los surcoreanos se enfrentarán al ganador del duelo entre India y los Países Bajos por un lugar en la Final 8 de la Copa Davis.

Alemania, Austria, Chile, Croacia, el Reino Unido y Canadá ya se aseguraron el sábado el pase a la siguiente ronda.