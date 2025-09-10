Corea del Sur envía avión a Estados Unidos para traer de regreso a trabajadores detenidos en redada migratoria

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un avión chárter surcoreano despegó el miércoles rumbo a Estados Unidos para llevar de regreso al país a los trabajadores surcoreanos que fueron detenidos durante una redada de inmigración en Georgia.

Un total de 475 trabajadores, de los cuales más de 300 eran surcoreanos, fueron detenidos en la redada del 4 de septiembre en una fábrica de baterías que está siendo construida dentro de la enorme planta automotriz de Hyundai al oeste de Savannah. Las autoridades federales publicaron un video en el que se muestra a algunos de ellos encadenados con grilletes en manos, tobillos y cintura, imágenes que causaron conmoción y una sensación de traición entre muchos en Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos.

El gobierno surcoreano señaló posteriormente que alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para la liberación de los trabajadores.

Imágenes de la televisión surcoreana mostraron el avión chárter mientras despegaba del Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, la mañana del miércoles. Según la prensa local, la aeronave regresará a Corea del Sur con los trabajadores detenidos el jueves por la tarde.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur había señalado previamente que presionaba para que la aeronave pudiera volar hacia Estados Unidos lo antes posible.

El operativo del Departamento de Seguridad Nacional fue el más grande que se ha registrado al momento como parte de su agenda de deportaciones a gran escala. Se llevó a cabo en Georgia, un estado donde muchas grandes empresas surcoreanas operan y planean futuras inversiones. Hace apenas unas semanas, Corea del Sur prometió invertir cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos como parte de un acuerdo arancelario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, celebraron su primera cumbre en Washington el 25 de agosto.

Trump dijo esta semana que los trabajadores "estaban aquí ilegalmente" y que Estados Unidos necesita trabajar con otros países para que sus expertos capaciten a ciudadanos estadounidenses para realizar trabajos especializados, como la fabricación de baterías y computadoras.

Charles Kuck, abogado de inmigración en Atlanta que representa a cuatro de los ciudadanos surcoreanos detenidos, dijo a The Associated Press el lunes que ninguna empresa en Estados Unidos fabrica las máquinas utilizadas en la planta de baterías de Georgia. Por lo tanto, tuvieron que venir del extranjero para instalar o reparar el equipo del lugar —trabajo que tomaría entre tres y cinco años capacitar a alguien en Estados Unidos para hacerlo, dijo.

Muchos surcoreanos consideran la redada en Georgia como una fuente de vergüenza nacional, pero los expertos afirman que el país probablemente no tomará represalias importantes debido a sus profundos lazos militares y económicos con Estados Unidos.

Sin embargo, señalan que la relación bilateral podría sufrir un revés si ocurre un nuevo incidente de este tipo.

La alianza militar entre Corea del Sur y Estados Unidos, forjada en sangre durante la Guerra de Corea de 1950-53, ha experimentado altibajos a lo largo de las décadas. Pero las encuestas han mostrado que la mayoría de los surcoreanos están a favor de la alianza, ya que el despliegue de 28.500 tropas estadounidenses en Corea del Sur y otras 50.000 en Japón ha servido como la columna vertebral de la presencia militar estadounidense en la región Asia-Pacífico.

Durante una reunión del Consejo de Gabinete el martes, Lee dijo que sentía una "gran responsabilidad" por la redada y expresó su esperanza de que las operaciones de las empresas surcoreanas no se vuelvan a ver infringidas injustamente. Añadió que su gobierno impulsará, en estrecha consulta con Washington, una mejora de los sistemas para prevenir la recurrencia de incidentes similares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.