Corea del Sur: ex primera dama surcoreana condenada por corrupción

Lo informó la agencia Yonhap, que recordó que el caso es relativo a la aceptación de bienes de lujo de la Iglesia de la Unificación, una de las sectas religiosas más influyentes del país.

La corte la absolvió de las acusaciones de un esquema de abuso de información privada y de violación a las leyes sobre financiamiento de la política. El equipo del fiscal especial Min Joong-ki's había pedido una pena ejemplar de 15 años.

Kim, de 53 años, estuvo en el centro de numerosas controversias durante la presidencia de su esposo, Yoon Suk-yeol, en la República de Corea, incluyendo acusaciones de corrupción, tráfico de influencias e incluso fraude académico.

Tanto la ex primera dama como Yoon se encuentran actualmente detenidos, respectivamente, por corrupción y por sus acciones en el fallido intento de declarar la ley marcial en diciembre de 2024.

El juez Woo In-sung, al leer el fallo, declaró a Kim culpable de corrupción por aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación, incluyendo un bolso de lujo. La estrecha proximidad de Kim con el presidente le otorgó una "influencia significativa", que ella explotó, según Woo, advirtiendo que "el cargo nunca debe convertirse en un medio para obtener beneficios personales".

El fiscal calificó la sentencia de "difícil de aceptar" y anticipó una apelación.

Kim, mientras tanto, aún enfrenta dos juicios adicionales por corrupción y violaciones de la Ley de Partidos Políticos, acusada de organizar la inscripción masiva de más de 2.400 seguidores de la Iglesia de la Unificación en el Partido del Poder Popular, la agrupación conservadora que apoyó la candidatura presidencial y la elección de Yoon.

La sentencia de la ex primera dama se produjo pocos días después de que el ex primer ministro Han Duck-soo fuera condenado a 23 años de prisión por complicidad en las actividades subversivas de Yoon. Este mes, también fue condenado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros delitos en el primero de una serie de juicios relacionados con esa declaración. (ANSA).