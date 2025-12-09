Corea del Sur firma un acuerdo para suministrar tanques y vehículos blindados a Perú

SEÚL, 10 de diciembre (Reuters) -

Corea del Sur firmó un acuerdo para suministrar equipamiento militar al ejército peruano, informó el miércoles la oficina presidencial surcoreana.

En virtud del acuerdo marco entre los dos Gobiernos, Perú tiene previsto adquirir un total de 195 unidades, 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados, en una cooperación entre una empresa de defensa de Corea del Sur y la compañía estatal de defensa peruana, dijo la oficina en un comunicado.

La declaración no especificó el valor del contrato, pero dijo que la escala de las exportaciones de equipos terrestres cubiertos por el acuerdo es la mayor en defensa de Corea del Sur a América Latina.

"Si el contrato de implementación se completa con éxito, marcaría la primera entrada del tanque K2 en el mercado latinoamericano tras su expansión en Europa", añadió. En agosto, Polonia firmó un segundo acuerdo multimillonario con el grupo industrial y de defensa surcoreano Hyundai Rotem para el suministro de tanques K2.

El acuerdo de compra de 180 tanques se dio tras meses de negociaciones y es el segundo de Polonia con la empresa surcoreana, tras sellar en 2022 la compra de un primer lote de 180 tanques K2. (Reporte de Heekyong Yang. Edición en español de Javier López de Lérida)