Corea del Sur.- Gobierno impone medidas disciplinarias a cinco altos mandos del Ejército por su papel en la ley marcial

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha informado este lunes de que impondrá "severas" medidas disciplinarias a cinco altos mandos de las Fuerzas Armadas por su implicación en el intento fallido del expresidente Yoon Suk Yeol de decretar la ley marcial en diciembre de 2024.

Los señalados son Yeo In Hyung, exjefe del Comando de Contrainteligencia de Defensa; Lee Jin Woo, antiguo encargado del Comando de Defensa de la Capital; y Kwak Jong Keun, excomandante del Comando de Guerra Especial del Ejército; Ko Hyun Seok, exvicejefe del Estado Mayor del Ejército; y otro mando cuya identidad no ha trascendido, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Los tres primeros están actualmente siendo juzgados por su participación clave en aquellos hechos del 3 de diciembre de 2024, que incluye el delito de insurrección por haber ordenado el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional y en la sede la Comisión Electoral Nacional cuando se declaró la ley marcial.

En los casos de Yeo y Lee, ambos podrían ser destituidos de sus cargos, en la que sería la pena disciplinaria de más alto nivel, mientras que Kwak podría ser solo despedido a tenor de sus esfuerzos posteriores para restablecer el orden constitucional en sus declaraciones en el juicio del expresidente Yoon.