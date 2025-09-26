Corea del Sur hace tiros de advertencia a barco del Norte que ingresó a sus aguas

El ejército de Corea del Sur disparó tiros de advertencia después de que un barco norcoreano ingresara en sus aguas, lo que obligó a la embarcación a retirarse, informó Seúl el viernes.

Alrededor de las 05:00 locales (20:00 GMT), un buque mercante norcoreano cruzó la frontera marítima, conocida como Línea Limítrofe Norte (NLL), al noroeste de la isla de Baengnyeong, informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano.

"Nuestras fuerzas emitieron avisos por radio y realizaron disparos de advertencia, tras lo cual el buque se retiró más allá de nuestras aguas", afirmó esa fuerza en un comunicado.

Este incidente se produce dos días después de que Corea del Norte realizara maniobras con fuego real cerca de la NLL, que no reconoce oficialmente.

Seúl y Pyongyang siguen técnicamente en guerra debido a que la Guerra de Corea (1950-1953) terminó con un armisticio, no con un tratado de paz.

El presidente de Corea del Sur Lee Jae-myung, quien asumió el cargo en junio, prometió adoptar un enfoque más moderado hacia el Norte.

Lee prometió el martes en Naciones Unidas que trabajará para poner fin al "círculo vicioso" de tensiones con Pyongyang, al tiempo que se comprometió a no buscar un cambio de régimen.

