Corea del Sur intenta restablecer los servicios digitales tras incendiarse un servidor

Por Heejin Kim y Heekyong Yang

SEÚL, 29 sep (Reuters) -

Cientos de servicios públicos surcoreanos seguían desconectados el lunes después de que un incendio en un centro de datos interrumpiera los sitios web gubernamentales y dejara al descubierto las vulnerabilidades de la infraestructura digital del país.

Las autoridades informaron de que se habían restablecido 62 de los 647 sistemas afectados por el incendio, que se declaró el viernes durante las tareas rutinarias de mantenimiento en una sala de servidores del Servicio Nacional de Recursos de Información de Daejeon.

El presidente Lee Jae-myung se ha disculpado por la interrupción, diciendo que era sorprendente que el gobierno no tuviera una mejor copia de seguridad después de interrupciones similares de servicios gubernamentales en 2023.

Entre las organizaciones afectadas por el incendio se encuentran las Aduanas de Corea, la Agencia Nacional de Policía y la Agencia Nacional de Bomberos, según el Ministerio de Seguridad.

Algunos sitios web gubernamentales, como el del Ministerio de Seguridad, estaban fuera de servicio desde el lunes.

Las autoridades no han dado un calendario para el restablecimiento completo de los servicios interrumpidos.

"Vemos que los servicios se restablecen cada hora", dijo el ministro de Seguridad, Yun Ho-jung, en una reunión informativa, señalando la recuperación de Government24, el principal portal de servicios públicos de Corea del Sur, y de los sistemas financiero y postal gestionados por Korea Post.

Corea del Sur es uno de los países más conectados del mundo, con muchos servicios públicos en internet, desde la identificación hasta la información a los medios de comunicación.

Los expertos señalaron que la última interrupción sugería que el Gobierno carecía de sistemas adecuados para la recuperación inmediata de los servicios públicos críticos a pesar de las grandes interrupciones tecnológicas de los últimos años.

En 2022, un incendio en un centro de datos afectó a algunas de las aplicaciones y sitios web más utilizados del país, como el servicio de mensajería Kakao y los servicios de pago en internet de la empresa, entre otros.

"Este tipo de interrupciones no deberían producirse nunca en un organismo nacional y es necesario implantar cuanto antes sistemas de sincronización y recuperación en tiempo real", afirma Lee Seong-yeob, profesor de la Escuela Superior de Gestión de Tecnología de la Universidad de Corea.

"El Gobierno debería haber reconocido la necesidad de un mayor nivel de planificación de contingencias, pero parece que fueron complacientes".

El presidente Lee ordenó el domingo una "mejora significativa" de la seguridad de los sistemas gubernamentales y pidió a los ministros que propusieran presupuestos para sistemas de emergencia con el fin de evitar apagones similares. (Información de Heejin Kim, Heekyong Yang y Ju-min Park; edición de Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)