Corea del Sur: la Fiscalía de Corea del Sur abre una investigación contra el exministro de Justicia por la ley marcial

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El equipo especial de fiscales ha anunciado este lunes la apertura de una investigación contra el exministro de Justicia surcoreano Park Sung Jae y el exfiscal general Shim Woo Jung por su supuesta implicación en la ley marcial aprobada a principios de diciembre de 2024 por el entonces presidente, Yoon Suk Yeol, revocada poco después por el Parlamento y que ha provocado una crisis política sin precedentes en el país asiático.

La fiscal especial adjunta Park Ji Young ha indicado en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias estatal Yonhap que el equipo especial de fiscales que lleva esta causa ha registrado el domicilio de Park, la sede del Ministerio de Justicia, la Oficina del Fiscal Especial, el centro de detención de Seúl, entre otros lugares.

"Los objetos del registro e incautación son el exministro Park Sung Jae y el exfiscal general Shim Woo Jung", ha confirmado sobre una investigación que busca esclarecer si se ordenó a los fiscales apoyar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

El exministro Park fue uno de los seis miembros del gabinete convocados inicialmente por el expresidente Yoon el día de la ley marcial para informarle de sus planes y se le acusa de no impedir la imposición de este proyecto y, por tanto, de ser cómplice de una medida ilegal.

Suspendido del cargo en una moción aprobada por el Parlamento días después de la polémica ley, el Tribunal Constitucional desestimó esta decisión en abril de 2025 restituyendo a Park en su puesto, al que renunció el pasado junio tras la victoria electoral del actual presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

En cuanto al exfiscal Shim, está bajo investigación por presunto abuso de poder por no haber recurrido inmediatamente la decisión de un tribunal de suspender el arresto del exmandatario Yoon.