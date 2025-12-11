Corea del Sur.- La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía surcoreana ha imputado este jueves al exministro de Justicia del país Park Sung Jae por presunta insurrección en relación con la polémica ley marcial aprobada hace un año por el entonces presidente, Yoon Suk Yeol, una decisión que acabó llevando a su destitución y detención.

El equipo liderado por el fiscal especial Cho Eun Suk, que se encuentra al frente del caso, ha acusado a Park de "desempeñar un papel fundamental" en lo sucedido durante la declaración de la ley marcial al "convocar una reunión de altos cargos del Ministerio" y ordenar que varios fiscales permanecieran a disposición de un posible organismo marcial".

Asimismo, ha sido acusado de "abusar de su poder" al dar instrucciones para que el Ministerio aprobara una serie de documentos justificando la imposición de la legislación, que fue decretada por Yoon, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

El exministro se suma ahora al ex primer ministro Han Duck Soo y el exministro de Finanzas Choi Sang Mok, todos ellos imputados en relación con el caso al considerarse que no cumplieron sus funciones.