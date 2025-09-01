LA NACION

Corea del Sur marca récord por exportación de semiconductores en agosto

Corea del Sur registró en agosto su mayor nivel de exportación mensual de semiconductores pese a la

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Corea del Sur marca récord por exportación de semiconductores en agosto
Corea del Sur marca récord por exportación de semiconductores en agosto

Corea del Sur registró en agosto su mayor nivel de exportación mensual de semiconductores, pese a la presión por los aranceles estadounidenses y otras restricciones sobre el sector, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

Seúl registró en agosto más de US$15.000 millones en exportación de semiconductores, un nuevo récord y un aumento de casi un tercio desde el mismo mes de 2024.

El aumento se dio por la fuerte demanda en China y la exención de aranceles para semiconductores, indicó el Ministerio de la Industria.

Otras exportaciones clave del país (autos y barcos) también tuvieron fuertes resultados. Las ventas de vehículos al exterior subieron a US$5500 millones, y las de barcos alcanzaron US$3140 millones, ambas cifras récord para un mes de agosto.

Las exportaciones generales surcoreanas alcanzaron US$58.400 millones, el nivel más alto para agosto.

Sin embargo, las exportaciones a Estados Unidos cayeron 12% desde el año anterior a US$8740 millones por el efecto de los aranceles sobre el acero, los automóviles y la maquinaria.

La cuarta mayor economía de Asia enfrentó inicialmente un arancel general estadounidense de 25%, pero logró un acuerdo para reducirlo a 15%.

Sin embargo, algunos productos como acero y aluminio enfrentan gravámenes de 50%.

hs/ceb/tc/mas/ag

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto, muy cerca del primer punto: una estrategia que no lo ayudó y el tapón de Gasly
    1

    Colapinto rescató en Zandvoort al modelo 2024 de Franco y consiguió su mejor resultado para Alpine

  2. Festival de Venecia: Lucrecia Martel presentó Nuestra tierra, sobre el asesinato de Javier Chocobar
    2

    Festival de Venecia: Lucrecia Martel presentó Nuestra tierra, sobre el asesinato de Javier Chocobar

  3. La llamativa imagen de Russo que se volvió viral durante el partido de Boca vs. Aldosivi
    3

    La llamativa imagen de Russo que se volvió viral durante el partido de Boca vs. Aldosivi

  4. Villarruel guarda silencio sobre el caso Spagnuolo, mientras toma distancia de Milei y su gobierno
    4

    El futuro de la vicepresidenta | Villarruel guarda silencio sobre el caso Spagnuolo, mientras toma distancia de Milei y su gobierno

Cargando banners ...