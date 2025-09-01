Corea del Sur marca récord por exportación de semiconductores en agosto

Corea del Sur registró en agosto su mayor nivel de exportación mensual de semiconductores, pese a la presión por los aranceles estadounidenses y otras restricciones sobre el sector, según cifras oficiales divulgadas el lunes.

Seúl registró en agosto más de US$15.000 millones en exportación de semiconductores, un nuevo récord y un aumento de casi un tercio desde el mismo mes de 2024.

El aumento se dio por la fuerte demanda en China y la exención de aranceles para semiconductores, indicó el Ministerio de la Industria.

Otras exportaciones clave del país (autos y barcos) también tuvieron fuertes resultados. Las ventas de vehículos al exterior subieron a US$5500 millones, y las de barcos alcanzaron US$3140 millones, ambas cifras récord para un mes de agosto.

Las exportaciones generales surcoreanas alcanzaron US$58.400 millones, el nivel más alto para agosto.

Sin embargo, las exportaciones a Estados Unidos cayeron 12% desde el año anterior a US$8740 millones por el efecto de los aranceles sobre el acero, los automóviles y la maquinaria.

La cuarta mayor economía de Asia enfrentó inicialmente un arancel general estadounidense de 25%, pero logró un acuerdo para reducirlo a 15%.

Sin embargo, algunos productos como acero y aluminio enfrentan gravámenes de 50%.

hs/ceb/tc/mas/ag