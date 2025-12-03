LA NACION

Corea del Sur no tomará partido en disputa entre China y Japón

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, afirmó el miércoles que su país no tomará partido en la disputa entre Japón...

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, afirmó el miércoles que su país no tomará partido en la disputa entre Japón y China alrededor de Taiwán.

"Hay una expresión coreana que dice 'detenga una pelea, pero ayude a alcanzar un acuerdo'. Japón y China están en un conflicto y tomar partido solo agrava las tensiones", declaró Lee en conferencia de prensa.

"El enfoque ideal es la coexistencia, el respeto mutuo y cooperar hasta donde sea posible", declaró Lee, quien calificó al noreste de Asia como una "región altamente peligrosa en términos de seguridad militar".

Las relaciones China-Japón se han tensado desde que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sugirió que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque chino a Taiwán, isla de régimen democrático que Pekín reclama como propia.

En respuesta, China pidió a sus ciudadanos no viajar a Japón y varios eventos culturales han sido cancelados.

La semana pasada, una cantante japonesa fue retirada del escenario en Shanghái en pleno concierto como consecuencia de la disputa diplomática.

