Corea del Sur otorga a Trump su máxima condecoración y le regala una corona dorada

Por Josh Smith

SEÚL, 29 oct (Reuters) -

Corea del Sur recibió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una réplica de una corona de oro y le concedió la "Gran Orden de Mugunghwa", la más alta condecoración del país, informó la oficina presidencial.

Trump aterrizó en Corea del Sur en la última etapa de un viaje por Asia que también incluyó paradas en Malasia y Japón, y en el que se esperan conversaciones comerciales de alto nivel con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y el presidente chino, Xi Jinping.

Aviones de guerra estadounidenses y surcoreanos escoltaron al Air Force One en la aproximación, y en la pista una banda militar surcoreana saludó a Trump con una interpretación de "YMCA" y dispararon una salva de honor.

Lee espera obtener concesiones de Trump en unas prolongadas negociaciones encaminadas a reducir los aranceles estadounidenses a Corea del Sur, y ha cortejado al presidente estadounidense elogiando su acercamiento a Corea del Norte.

La oficina de Lee dijo que en reconocimiento al papel de Trump como "pacificador" en la península coreana, se le concedió la "Gran Orden de Mugunghwa", que lleva el nombre de la flor nacional de Corea del Sur, un hibisco rosa también conocido como la rosa de Sarón.

"Me gustaría ponérmela ahora mismo", dijo Trump al recibir la brillante condecoración. Un representante surcoreano dijo que era el primer presidente estadounidense que recibía este honor.

Durante su primer mandato, Trump mantuvo una serie de cumbres con el líder norcoreano, Kim Jong-un, antes de que las conversaciones se rompieran cuando Pionyang avanzó en el desarrollo de sus armas nucleares y misiles balísticos.

El miércoles, Trump reiteró su invitación a reunirse de nuevo con Kim, pero hasta ahora Corea del Norte no ha hecho comentarios sobre sus últimas propuestas.

Lee y Trump se reunieron en un museo de la ciudad de Gyeongju, una tranquila localidad turística repleta de tumbas y palacios históricos de su época como capital del antiguo reino de Silla, que gobernó cerca de un tercio de la península coreana hasta el siglo IX.

Trump recibió una réplica de la corona dorada de Cheonmachong. El delicado original, hallado en una tumba de Gyeongju, tiene altísimas puntas de oro y hojas colgantes.

"Simboliza la historia de Silla, que mantuvo una larga era de paz en la península coreana, y una nueva era de coexistencia pacífica y crecimiento común en la península coreana por la que Estados Unidos y Corea del Sur trabajarán juntos". (Información de Josh Smith; edición de Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)