Corea del Sur pide a Trump permiso para combustible de submarinos nucleares

GYEONGJU, COREA DEL SUR, 29 oct (Reuters) -

El presidente surcoreano Lee Jae-myung dijo el miércoles que esperaba que el presidente de Estados Unidos Donald Trump permitiera a Corea del Sur disponer de combustible para submarinos de propulsión nuclear.

"No pretendemos construir submarinos con armas nucleares, pero como los submarinos diésel tienen menos capacidad de navegación sumergida, hay restricciones para rastrear submarinos norcoreanos o chinos", dijo Lee a Trump durante las conversaciones.

"Así que si nos permite el aprovisionamiento de combustible... si construimos varios submarinos equipados con armas convencionales... la carga del ejército estadounidense podría reducirse significativamente", añadió.

Lee también pidió el apoyo de Trump para lograr avances sustanciales en que se permita a Corea del Sur reprocesar el combustible nuclear gastado o enriquecer uranio.

Trump mantenía conversaciones bilaterales con Lee mientras visitaba Corea del Sur para unirse a otros jefes de Estado y líderes empresariales que asisten al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para diversas cumbres y reuniones.

Los predecesores de Lee habían querido construir submarinos de propulsión nuclear, pero Estados Unidos se ha opuesto a esta idea durante décadas.

