Corea del Sur pone en el espacio a su quinto satélite espía para reforzar su vigilancia sobre Pyongyang

MADRID, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha confirmado el despliegue en órbita de su quinto satélite espía de fabricación nacional tras un exitoso despegue del aparato a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la base espacial estadounidense de Cabo Cañaveral (Florida). El despegue de esta madrugada fue el principio de un procedimiento que culminó con la activación en órbita del satélite, 14 minutos después de su partida, según el Ministerio de Defensa. El aparato comenzó poco después a entablar comunicación con una estación en tierra. El satélite, un radar sintético de apertura, "que permite la adquisición de imágenes de ultra alta resolución en cualquier condición climática", representa la conclusión con éxito del nuevo programa de vigilancia de Corea del Sur, que contemplaba la puesta en órbita de cinco satélites para mejorar las capacidades de vigilancia del país sobre las actividades norcoreanas. "Con este último lanzamiento, las fuerzas armadas podrán desarrollar capacidades independientes para realizar vigilancia y reconocimiento en cualquier condición climática en toda la península coreana, operando los satélites en grupo", ha hecho saber el Ministerio en su comunicado. "No nos conformaremos con lo logrado, sino que continuaremos impulsando las capacidades espaciales de defensa de la República de Corea con aún mayor valentía y determinación, consolidando así las bases para una defensa nacional autosuficiente", concluye el comunicado.