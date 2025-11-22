Corea del Sur prohíbe viajar a cuatro regiones de Venezuela

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press)

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha impuesto este viernes la prohibición de viajar a cuatro provincias de Venezuela por el elevado riesgo que supone la actual situación del país para la seguridad de los surcoreanos, en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela que se ha traducido en un mayor despliegue de fuerzas militares de ambos bandos en la zona.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido emitir una prohibición de viaje (nivel de alerta de viaje 4) para ciertas zonas fronterizas de Venezuela, donde existen serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros ciudadanos que visitan o permanecen allí, a partir de las 23.00 horas (hora local) del viernes 21 de noviembre, a la luz de la reciente situación nacional e internacional en Venezuela", reza un comunicado emitido por el Ministerio.

Las provincias de Zulia, Táchira, Apure y Sucre —de las que se excluyen las capitales y una zona oriental de Zulia— no podrán ser visitadas por ciudadanos surcoreanos, lo que supone elevar del nivel 3 —en el que se encontraban anteriormente— al 4 las restricciones de viaje a Venezuela.

El resto de regiones venezolanas han mantenido su nivel 3, por el que no se prohíbe la entrada, pero las autoridades de Corea del Sur han recomendado la evacuación.

"De acuerdo con la designación de estas zonas con restricciones de viaje, quienes las visiten o permanezcan en ellas sin obtener un permiso especial de uso de pasaporte podrán ser sancionados conforme a la legislación vigente en materia de pasaportes. Por lo tanto, se solicita a los ciudadanos coreanos que tengan previsto viajar a estas zonas que cancelen sus viajes, y a los ciudadanos coreanos que actualmente residen en ellas que las retiren", informa la nota del Ministerio de Exteriores.

El Gobierno ha asegurado que seguirá "de cerca" la situación en el país latinoamericano y que tomará las medidas necesarias para "proteger a (nuestros) ciudadanos".