Corea del Sur protesta ante China y Rusia por incursiones aéreas

Corea del Sur anunció que presentó el miércoles una protesta ante los representantes de China y Rusia, un día después de asegurar que aviones militares de esos países incursionaron en su zona de defensa aérea.

Seúl aseguró que el reclamo fue entregado a los agregados de Defensa de ambos países en la capital surcoreana.

"Nuestro ejército continuará respondiendo activamente a las actividades de los aviones de países vecinos dentro de la KADIZ, de conformidad con el derecho internacional", declaró Lee Kwang-suk, director general de la Oficina de Política Internacional del Ministerio de Defensa.

El KADIZ es la Zona Coreana de Identificación de Defensa Aérea.

Corea del Sur dijo el martes que había movilizado "aviones de combate para tomar medidas tácticas en preparación para alguna contingencia", en respuesta a las incursiones chinas y rusas a la KADIZ.

Los aviones fueron detectados antes de ingresar a la zona de defensa aérea, definida como un área más extensa en la cual los países vigilan el movimiento de aviones, pero que no constituye su espacio aéreo territorial.

China confirmó posteriormente que había organizado maniobras con las fuerzas armadas rusas acorde con sus "planes anuales de cooperación".

Rusia lo calificó como un ejercicio rutinario que se extendió por ocho horas.

