Corea del Sur protesta por pancarta de "Victoria" en embajada rusa

Corea del Sur protestó ante Rusia luego de que su embajada en Seúl desplegara una pancarta gigante en la que declara que "la victoria será nuestra", en una aparente referencia al aniversario de su guerra en Ucrania.

Corea del Sur se opone a la invasión rusa de Ucrania y al reclutamiento de soldados de Corea del Norte para combatir por Rusia.

La pancarta roja, blanca y azul con texto en ruso fue observada el fin de semana y seguía desplegada la mañana del lunes en la embajada, observó un periodista de la AFP.

Al parecer coincide con el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, el martes.

"El gobierno surcoreano ha mantenido consistentemente la postura de que la invasión rusa a Ucrania es un acto ilegal", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Seúl el domingo en un comunicado.

"En este contexto, hemos transmitido nuestra postura a la parte rusa sobre el reciente despliegue de una pancarta en los muros externos de la embajada rusa en Seúl, y declaraciones públicas hechas por el embajador ruso en Corea del Sur", señaló.

El embajador ruso en Seúl, Georgy Zinoviev, elogió recientemente a los soldados norcoreanos que combaten por Rusia.

Las embajadas de Rusia y Ucrania en Seúl no respondieron inicialmente a las solicitudes de comentarios sobre la pancarta.