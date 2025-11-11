Corea del Sur.- Reanudan la búsqueda de operarios sepultados tras el derrumbe de una central térmica en Corea del Sur

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Corea del Sur han retomado este martes la búsqueda de cuatro operarios sepultados tras el derrumbe el pasado jueves de una central térmica en Ulsan, en el sureste del país asiático, cuando estaba siendo desmantelada.

Las tareas se han retomado una vez se ha procedido a la demolición controlada de otras dos torres de calderas para garantizar la seguridad del personal de rescate, ha informado la agencia surcoreana Yonhap.

En total, 70 rescatistas se han movilizado para la búsqueda de los operarios que quedaron atrapados tras el derrumbe en la planta de Korea East-West Power Co., que ha dejado al menos tres víctimas mortales.

El accidente tuvo lugar cuando la estructura de la torre, de unos 60 metros de altura y en proceso de demolición, se desplomó, quedando varios empleados atrapados bajo los escombros y restos metálicos de la construcción.

La torre en cuestión había dejado de operar en 2021, tras cuatro décadas de servicio, y estaba siendo debilitada como parte del proceso de desmantelamiento cuando se produjo el derrumbe.