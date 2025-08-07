Corea del Sur rescata a un supuesto desertor de Corea del Norte que cruzó la frontera a nado

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Corea del Sur han informado este jueves de que un supuesto desertor norcoreano fue rescatado la semana pasada después de atravesar la frontera 'de facto' entre los dos países nadando por el río Han con ayuda de unos flotadores de fabricación casera.

El Ejército surcoreano ha indicado que el hombre fue interceptado tras cruzar el estuario del río, donde fue rescatado tras más de 10 horas en el agua. Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de julio, según han explicado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Asimismo, han descartado que se produjeran "movimientos militares inusuales" por parte de Corea del Norte y, tras detectar al supuesto desertor en la "zona neutral" del río, procedieron a su rescate, según informaciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El hombre, que ha sido trasladado por las fuerzas de seguridad para ser interrogado, es el segundo desertor que llega a Corea del Sur desde que el presidente Lee Jae Myung juró el cargo el pasado mes de junio. En julio, un civil norcoreano cruzó la frontera a pesar de estar fuertemente militarizada.