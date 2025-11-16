Corea del Sur sancionará severamente a los responsables del derrumbe en la central térmica de Ulsan.

MADRID, 16 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha anunciado este sábado una investigación en profundidad sobre el derrumbe en la central térmica en la ciudad de Ulsan —incidente en el que murieron siete personas— y ha asegurado que los responsables serán duramente castigados sin importar el cargo que ostenten.

"Investigaremos a fondo si la gestión de la seguridad en la obra fue deficiente o si se realizaron trabajos excesivos bajo presión para acortar el plazo de construcción. Mediante una investigación exhaustiva y rápida, determinaremos con claridad la causa del accidente y los responsables serán severamente sancionados, independientemente de su cargo o puesto", ha prometido el mandatario surcoreano en una publicación de Facebook.

Lee ha insistido en que se trata de "un accidente que no debería haber ocurrido" y, "como máximo responsable de la seguridad" del pueblo de Corea del Sur, se ha comprometido a garantizar que una "tragedia" así "no vuelva a ocurrir jamás".

El presidente ha hecho esta promesa coincidiendo con el hallazgo —ocho días después del accidente— del cadáver de un séptimo trabajador de la central de Ulsan, "la última persona desaparecida tras (su) derrumbe".

En este contexto, el dignatario ha ofrecido sus "más sinceras disculpas" a los familiares y allegados de las víctimas y ha instado a "los ministros competentes" a "revisar exhaustivamente el estado de seguridad de todos los centros de trabajo", así como a realizar "inspecciones de seguridad en los lugares de trabajo con riesgos relacionados con el invierno, sin excepción".

El incidente tuvo lugar el pasado jueves 6 de noviembre cuando la estructura de la torre, de unos 60 metros de altura y en proceso de demolición, se desplomó, quedando varios empleados atrapados bajo los escombros y restos metálicos de la construcción.

La torre en cuestión había dejado de operar en 2021, tras cuatro décadas de servicio, y estaba siendo debilitada como parte del proceso de desmantelamiento cuando se ha producido el derrumbe. Las autoridades han mantenido las operaciones de búsqueda y recuperación mientras se investigan las causas exactas del colapso.