Corea del sur se dispone a frenar el dominio de google y apple en cobros de comisiones

Por Heekyong Yang

SEÚL, 24 ago (Reuters) - Es probable que Corea del Sur prohíba a Google y Apple exigir a los desarrolladores de software que utilicen sus sistemas de pago, impidiendo así que cobren comisiones por las compras dentro de las aplicaciones, las primeras restricciones de este tipo a los gigantes tecnológicos por parte de una economía importante.

Se espera que la comisión parlamentaria de legislación y justicia apruebe el martes la modificación de la Ley de Empresas de Telecomunicaciones, denominada "ley anti-Google", que apunta a los operadores de tiendas de aplicaciones con posiciones dominantes en el mercado.

Si el proyecto de ley recibe la aprobación de la comisión, se someterá a votación final el miércoles. Los legisladores de Corea del Sur han impulsado la cuestión de la estructura de los cobros de comisiones desde mediados del año pasado.

Alphabet Inc Google y Apple Inc no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios.

Ambas compañías han enfrentado a críticas mundiales porque exigen a los desarrolladores que usan sus tiendas de aplicaciones que utilicen sistemas de pago de las compañías que cobran comisiones de hasta el 30% en las compras.

"En el caso de las aplicaciones de juegos, Google ha obligado a los desarrolladores de aplicaciones a utilizar su propio sistema de pago (...) y quiere ampliar su política a otras aplicaciones como las de música o las de dibujos animados", dijo Kwon Se-hwa, director general de la Asociación de Corporaciones de Internet de Corea, un grupo sin ánimo de lucro que representa a las empresas tecnológicas coreanas.

"Si el nuevo proyecto se convierte en ley, los desarrolladores tendrán opciones para utilizar otros sistemas de pago independientes", dijo Kwon.

La Unión Europea propuso el año pasado la Ley de Mercados Digitales, que apunta a las comisiones de las tiendas de aplicaciones. La normativa está pensada para afectar a las grandes empresas, pero algunos legisladores europeos son partidarios de endurecerla para apuntar específicamente a los gigantes tecnológicos estadounidenses, según informó Reuters en junio.

A principios de este mes en Estados Unidos, un trío bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley que frenaría las tiendas de aplicaciones de las empresas que, según ellos, ejercen demasiado control del mercado, incluidas Apple y Google. (Reporte de Heekyong Yang en Seúl; reporte adicional de Stephen Nellis en San Francisco; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters