Corea del Sur suspende visitas a partes de la zona desmilitarizada antes de la visita de Trump

Corea del Sur suspendió las visitas turísticas al Área de Seguridad Conjunta (JSA) de la zona desmilitarizada que la separa de Corea del Norte, informaron el jueves fuentes oficiales, pocos días antes de la visita de Donald Trump al país.

Está previsto que el presidente estadounidense llegue a Corea del Sur el miércoles para asistir al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La prensa informó que su administración discute en privado la posibilidad de organizar una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Trump ha dicho que espera reunirse de nuevo con Kim, posiblemente este año. El dirigente norcoreano afirmó el mes pasado que estaba abierto a las conversaciones si Washington abandonaba su "delirante" exigencia de que renunciara a sus armas nucleares.

Ambos dirigentes se reunieron por última vez en 2019 en una cumbre sorpresa en Panmunjom, en el JSA, el único lugar donde coexisten regularmente los soldados de las dos Coreas.

"Desde finales de octubre hasta principios de noviembre, no habrá excursiones especiales a Panmunjom organizadas por el Ministerio de Unificación", afirmó en un comunicado enviado a la AFP esa cartera surcoreana, que se encarga de las tensas relaciones con el Norte.

El Mando de las Naciones Unidas, que supervisa la seguridad y las visitas a la zona, se negó a comentar los "escenarios hipotéticos".

Seúl dijo previamente que "no se puede descartar" una reunión entre los líderes de Washington y Pyongyang.

Kim se ha reunido con Trump en tres ocasiones en cumbres de alto nivel durante el primer mandato del líder estadounidense.

