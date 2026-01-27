Corea del Sur tranquiliza a EE. UU. con su promesa de inversión tras la amenaza de Trump de subir los aranceles

Por Joyce Lee, Jihoon Lee y Andrea Shalal

SEÚL/WASHINGTON, 27 ene (Reuters) -

Corea del Sur se apresuró el martes a asegurar a Estados Unidos que seguía comprometida con la aplicación de un acuerdo comercial después de que el presidente Donald Trump dijera que aumentaría los aranceles sobre los automóviles y otras importaciones de su aliado, culpando a un retraso en la promulgación del pacto acordado el año pasado

Trump dijo el lunes que el Parlamento de Corea del Sur no estaba cumpliendo con su parte del trato al promulgar rápidamente el acuerdo que alcanzó con el presidente Lee Jae-myung para realizar grandes inversiones en proyectos empresariales estadounidenses a cambio de recortes arancelarios

Para Corea del Sur, la decisión, que según representantes de Seúl les ha pillado por sorpresa, es el revés más reciente en su intento de navegar por la alianza y la asociación comercial en medio de los posibles desafíos a su seguridad y estabilidad financiera que plantean las exigencias de Trump

Trump y Lee llegaron a un principio de acuerdo el pasado julio para que Seúl realizara inversiones por valor de US$350.000 millones en EEUU, a pesar de las preocupaciones sobre el impacto de una salida tan grande de la cuarta economía más grande de Asia

"El presidente Lee y yo alcanzamos un Gran Acuerdo para ambos países el 30 de julio de 2025 y reafirmamos estos términos mientras estuve en Corea el 29 de octubre de 2025", escribió Trump en las redes sociales

Trump dijo que la legislatura de Corea del Sur no había promulgado el acuerdo y como resultado: "Por la presente estoy aumentando los ARANCELES de Corea del Sur en Autos, Madera, , y todos los demás ARANCELES Recíprocos, del 15% al 25%"

No estaba claro cuándo entraría en vigor la subida. Una fuente familiarizada con las discusiones internas entre los países dijo que Trump puede haber sido impulsado por las recientes medidas reguladoras de Corea del Sur contra Coupang

, una empresa de comercio electrónico que cotiza en EEUU y que ha protestado contra ellas por considerarlas injustas y discriminatorias. Los países han hablado para abordar las preocupaciones de Washington sobre las regulaciones de las empresas tecnológicas estadounidenses como parte del acuerdo comercial

La Casa Azul presidencial de Corea del Sur dijo que estaba comprometida con la aplicación del acuerdo y que seguiría dando los pasos necesarios para finalizarlo y evitar así la subida de aranceles

El principal asesor político de Lee convocó una reunión de emergencia con representantes y el ministro de Industria, que se encuentra actualmente en Canadá, visitará pronto Estados Unidos y se reunirá con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, según informó la Casa Azul. Un alto representante comercial también visitará Washington en breve para reunirse con el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, añadió

La Casa Blanca y la oficina de Greer no respondieron a las solicitudes de comentarios

El Partido Demócrata, en el poder en Corea del Sur, dijo que cinco proyectos de ley que promulgarían la inversión estadounidense están pendientes de revisión en comisión y que, con el respaldo de la oposición, el Parlamento debería poder acelerar su aprobación. No dio un plazo para la votación. El índice de referencia surcoreano KOSPI descendía un 1,19% antes de revertir las pérdidas iniciales para cotizar un 2,2% al alza, mientras que el won se debilitaba un 0,5% frente al dólar

Trump ha puesto patas arriba el comercio mundial al imponer aranceles a las importaciones de casi todos los países desde que comenzó su segundo mandato en 2025. En algunos casos, ha amenazado con subidas de aranceles y las ha retrasado o no las ha cumplido

Choi Seok-young, exnegociador comercial surcoreano, dijo que la amenaza de subida de aranceles de Trump podría verse como "un movimiento político en el que EEUU está ejerciendo la máxima presión sobre Corea del Sur en un esfuerzo por forzar concesiones durante las negociaciones en curso sobre las barreras no arancelarias"

LAS EXPORTACIONES A EEUU CAEN EN 2025

Las exportaciones de Corea del Sur alcanzaron la cifra récord de US$709.400 millones en 2025, un 3,8% más que en 2024. Los envíos a EEUU se situaron en US$122.900 millones, un 3,8% menos, pero aún así el segundo mayor mercado después de China

Las exportaciones de automóviles a EEUU se situaron en US$30.200 millones, lo que supone el 25% del total de envíos a EEUU, el mayor de todos los sectores surcoreanos, pero un 13,2% menos que en 2024

Tras el acuerdo del año pasado, Washington y Seúl fijaron los aranceles sobre las importaciones estadounidenses de automóviles y piezas de automóviles coreanos en el 15%, por debajo del 25%, igualando a sus competidores japoneses. La tasa del 15% entró en vigor el 1 de noviembre. El aumento de los aranceles afectaría especialmente al fabricante surcoreano de automóviles Hyundai Motor y a su filial Kia. Las acciones de Hyundai y Kia bajaban un 0,4% y un 1,7%, respectivamente, a las 0508 GMT, tras registrar caídas más pronunciadas en las primeras operaciones

Hyundai no respondió a la solicitud de comentarios. General Motors, que produce unos 500.000 vehículos al año en Corea del Sur y exporta la mayoría de ellos a EEUU, tampoco hizo comentarios

(Información de Kanishka Singh, Andrea Shalal, Ismail Shakil, Bhargav Acharya, David Shepardson, Steve Holland, Joyce Lee, Jihoon Lee, Cynthia Kim, Heekyong Yang y Hyunjoo Jin; redacción de Andrea Shalal y Jack Kim; edición de Ed Davies y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)