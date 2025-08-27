Corea del Sur: un tribunal de Seúl desestima la petición de orden de arresto contra el ex primer ministro Han Duck Soo

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Seúl ha desestimado este miércoles la orden de arresto solicitada por la Fiscalía contra el ex primer ministro surcoreano y expresidente en funciones del país Han Duck Soo, en el marco de su implicación en la fallida ley marcial declarada a finales de 2024 por el exmandatario Yoon Suk Yeol, que arrastró al país a la mayor crisis política de su historia reciente.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl, tras interrogar a Han, ha rechazado la petición del equipo especial de fiscales, alegando que "hay lugar para una disputa legal con respecto a los hechos clave y el conjunto de las acciones del sospechoso", según ha informado la agencia de noticias Yonhap.

Además, el presidente de la corte, Jeong Jae Wook, ha agregado que "considerando las pruebas obtenidas hasta la fecha, el progreso de la investigación y la situación actual del sospechoso, es difícil prever un riesgo de destrucción de pruebas más allá del ejercicio del derecho a la defensa".

"Considerando su trayectoria profesional, su edad, residencia, relaciones familiares, su comparecencia durante las investigaciones y su comportamiento durante las declaraciones, es difícil prever un riesgo de fuga", ha agregado el juez.

Han, que llegó a asumir la Presidencia de forma temporal entre el 24 de marzo y el 1 de mayo, en plenos procedimientos contra el destituido expresidente, está acusado de haber facilitado los esfuerzos de Yoon para imponer el decreto de la ley marcial en diciembre.

Así, enfrenta hasta seis cargos, entre ellos complicidad con el líder de una rebelión, falsificación de documentos oficiales y perjurio.

El Ministerio Público constató que Han incumplió sus funciones básicas al entender que, incluso sin disposiciones explícitas en la Constitución, tiene el deber legítimo de controlar el abuso de poder por parte del presidente.

"El primer ministro es la principal institución estatal que asiste en el deber de proteger la Constitución", recalcó.