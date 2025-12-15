Corea del Sur.- Una investigación concluye que Yoon Suk Yeol impuso la ley marcial en 2024 para mantenerse en el poder

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol impuso la ley marcial en diciembre de 2024 para mantenerse en el poder e inició los preparativos del proceso hasta un año antes, según ha concluido el consejo especial de investigación liderado por el fiscal especial Cho Eun Suk tras seis meses de investigación.

El fiscal ha detallado en una rueda de prensa celebrada en Seúl que Yoon declaró la ley marcial para "tomar el poder legislativo y judicial" mediante la fuerza militar y "eliminar a los oponentes políticos por la fuerza", así como "monopolizar y mantener el poder".

Yoon, que justificó la ley marcial en aras de "proteger el orden constitucional" y acabar con las "fuerzas antiestatales" --en alusión a la oposición-- habría mencionado la citada legislación varias veces a sus asistentes poco después de su investidura en mayo de 2022, según ha recogido Yonhap.

El equipo investigador ha determinado además que el expresidente pretendía exacerbar las tensiones con Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial, si bien tales esfuerzos, como el envío de drones con propaganda en contra del país vecino, no condujeron a una respuesta militar por parte de Pyongyang.

La investigación --sustentada en anotaciones, documentos internos y testimonios de personas involucradas en el proceso-- ha revelado que Yoon eligió declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 para evitar una posible intervención extranjera, especialmente por parte de Estados Unidos, que se encontraba inmersa en la transición entre la Administración de Joe Biden y de Donald Trump.

Según el equipo investigador, Yoon también conspiró para arrestar a funcionarios de la Comisión Electoral Nacional durante la breve imposición de la ley marcial tras aludir a un presunto fraude electoral después de que su formación, el Partido del Poder Popular (PPP), perdiera las elecciones legislativas de 2024.

CONDENADO UN EXCOMANDANTE

Un tribunal surcoreano ha condenado este mismo lunes al excomandante del Mando de Inteligencia de Defensa Noh Sang Won a dos años de prisión por recopilar información de personal militar entre septiembre y diciembre del año pasado con el fin de crear una organización para investigar supuestas denuncias de fraude electoral.

El excomandante, condenado también por aceptar sobornos, es cercano al exministro de Defensa Kim Yong Hyun, arrestado a su vez por la trama de la ley marcial. Se trata de la primera sentencia judicial relacionada con el caso de la imposición de la legislación.

En total, alrededor de 24 personas están acusadas por la trama, entre ellas el ex primer ministro Han Duck Soo; el ex director del Servicio de Inteligencia Nacional Cho Tae Yon; el exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa, Yeo In Hyung o el que fuera líder parlamentario del PPP Choo Kyung.