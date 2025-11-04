Corea del Sur ve muy probable una cumbre entre EE. UU. y Corea del Norte, según Yonhap

SEÚL, 4 nov (Reuters) - La agencia de espionaje de Corea del Sur ve muy posible que Corea del Norte y Estados Unidos celebren una cumbre después de los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur en marzo del año que viene, informó la agencia de noticias Yonhap.

"El Servicio Nacional de Inteligencia cree que Kim Jong-un está dispuesto a dialogar con Estados Unidos y que mantendrá contactos con este país en el futuro cuando se cumplan las condiciones", dijo a la prensa el legislador Lee Seong-kweun, tras una auditoría parlamentaria sobre el Servicio Nacional de Inteligencia, según el informe.

El líder norcoreano, Kim, ha dicho que estaría dispuesto a hablar con Estados Unidos si Washington abandonara las exigencias de desnuclearización, pero no respondió públicamente cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, le ofreció hablar durante su visita a Corea del Sur la semana pasada. (Información de Hyunjoo Jin; editado por Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)