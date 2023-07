Corea del Sur vetará indefinidamente los productos pesqueros de Fukushima por el vertido de agua contaminada

El portavoz parlamentario del principal partido surcoreano, el Partido del Poder Popular (PPP), Yun Jae Ok, ha asegurado que mantendrán el veto a los productos pesqueros de la región japonesa de Fukushima por el vertido de agua contaminada de la central nuclear hasta que no exista preocupación pública al respecto.

"Desde el punto de vista del partido puedo decir que se puede confiar en que las importaciones de productos pesqueros de Fukushima estarán prohibidas indefinidamente hasta que no existan preocupaciones al respecto", ha afirmado Yun en declaraciones a la prensa tras una reunión con altos cargos del Gobierno surcoreano, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

"No importa si son 10, 20, 30, 50 o incluso 100 años. La duración no es importante. El Gobierno se prepara con la firme convicción de que cualquier cuestión insegura no debe afectar a la alimentación de la gente", ha subrayado.

Cerca de 1,33 millones de toneladas de agua tratada se encuentran almacenadas en las instalaciones, que están casi al tope de su capacidad, según datos de la compañía que gestiona la central japonesa.

Desde que tuvo lugar el terremoto y posterior tsunami en marzo de 2011 que provocó la fusión de tres núcleos al eliminar los sistemas de refrigeración de emergencia y generó grandes cantidades de agua radiactiva se han ido acumulando en la planta de Fukushima, donde ha sido mezclada con agua de lluvia y de torrentes subterráneos.

El plan para liberar el agua contaminada --una vez ha sido tratada con éxito-- se ha topado con fuerte oposición dentro de Japón y también en China, Corea y otros países de la región.

Europa Press