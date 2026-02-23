Corea del Sur y Brasil acuerdan ampliar la cooperación en minerales clave y comercio

Por Kyu-seok Shim y Joyce Lee

SEÚL, 23 feb (Reuters) - El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, mantuvo el lunes una cumbre en Seúl con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que acordaron ampliar la cooperación en sectores como el comercio, los minerales clave, la tecnología y la cultura.

Los líderes planean elevar la relación bilateral a una asociación estratégica y que los países trabajen juntos para apoyar la estabilidad en la península de Corea, dijo Lee.

"La paz, construida sobre condiciones en las que no es necesario el conflicto, es la forma más sólida de seguridad", dijo el presidente surcoreano en una rueda de prensa conjunta.

Los líderes supervisaron la firma de diez memorandos de entendimiento que abarcan la política comercial e industrial, los minerales esenciales, la economía digital, incluida la inteligencia artificial, la agricultura, la salud y la biotecnología, los intercambios entre pequeñas empresas y la cooperación policial contra la ciberdelincuencia, los narcóticos y otras amenazas transnacionales.

En declaraciones anteriores, Lee dijo que habían adoptado un plan de acción de cuatro años para trazar medidas concretas destinadas a ampliar la cooperación bilateral, desde los minerales estratégicos hasta las industrias de defensa y espacial, pasando por la seguridad alimentaria.

Brasil es el mayor socio comercial de Corea del Sur en Sudamérica, por lo que la cooperación económica es un elemento clave de la agenda.

Lula dijo que Brasil posee las segundas reservas de tierras raras más grandes del mundo y cuenta con importantes yacimientos de níquel, y que su Gobierno esperaba atraer inversiones de empresas surcoreanas.

La cumbre se celebró en un momento en que los flujos comerciales mundiales se enfrentan a una mayor incertidumbre debido a la creciente confusión sobre los aranceles estadounidenses.

Los líderes también coincidieron en la necesidad de reanudar las conversaciones para concluir un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el bloque comercial Mercosur, según el plan de acción publicado por la oficina de Lee. Las negociaciones comenzaron en 2018, pero se suspendieron debido a desacuerdos sobre la protección de los productos agrícolas y manufacturados.

BOSSA NOVA Y BARBACOA

Lula pidió que se debatiera sobre las industrias verdes y la transición energética e invitó a Corea del Sur a participar en el Fondo Amazonia de Brasil, un mecanismo de financiación para la conservación de la selva tropical.

En un mensaje publicado en X a primera hora del día, Lee dio la bienvenida a Lula, que se encuentra en Seúl en su primera visita de Estado en 21 años, y señaló las similitudes entre sus trayectorias.

"Como antiguo trabajador infantil, usted ha demostrado con toda su vida que la democracia es la herramienta más poderosa para el progreso social y económico", escribió Lee.

"Apoyo su vida, su lucha y sus logros, que permanecerán para siempre en la historia de la democracia mundial".

Los líderes, que se conocieron en la cumbre del G7 celebrada en Canadá el año pasado y posteriormente en la cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica, parecen haber establecido un vínculo gracias a sus experiencias comunes de trabajo infantil en fábricas y accidentes laborales.

Las conversaciones tuvieron lugar en la Casa Azul, la residencia presidencial de Corea del Sur, en la primera ceremonia oficial de bienvenida a gran escala celebrada desde que Lee trasladó su oficina de nuevo al edificio.

Para el lunes por la noche está prevista una cena de Estado, en la que se servirán platos a la barbacoa y se interpretarán piezas de bossa nova brasileña a cargo de una banda de jazz coreana junto con un coro infantil, informó la oficina de Lee. (Reporte de Kyu-seok Shim y Joyce Lee; edición de Ed Davies y Saad Sayeed; Editado en Español por Ricardo Figueroa)