Corea del sur y eeuu debaten enviar misiles patriot a la guerra de irán, según seúl

SEÚL, 6 mar (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, dijo el ‌viernes que los ‌ejércitos ⁠de Estados Unidos y Corea del Sur están debatiendo la posible reubicación de algunos sistemas de defensa antimisiles Patriot ​estadounidenses con ⁠base en ⁠Corea del Sur para su uso en la guerra contra Irán.

Cho ​respondía a preguntas en una audiencia parlamentaria tras las informaciones aparecidas ‌el viernes en los medios de comunicación ​sobre el traslado de ​unidades del sistema móvil de interceptación de misiles estadounidense a la base aérea de Osan, en Corea del Sur, desde otras ubicaciones del país.

* Cho dijo que no podía hacer comentarios cuando se le preguntó si el plan de ​Estados Unidos era trasladar pronto los misiles Patriot para utilizarlos en el conflicto contra Irán.

* Dijo ⁠que Seúl no ha recibido ninguna solicitud de ayuda militar por parte de Washington. ‌El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que aceptaría cualquier ayuda de cualquier país en relación con Irán.

* Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea dijeron: "Por razones de seguridad operativa, no hacemos comentarios sobre el movimiento, la reubicación o el posible reposicionamiento de capacidades o activos militares específicos".

* Medios ‌de comunicación, citando fuentes del Gobierno surcoreano, informaron de que los sistemas ⁠Patriot se estaban preparando para su redespliegue en Oriente Medio, y ‌que aviones de transporte militar pesado estadounidenses habían volado ⁠a Osan para trasladarlos.

* Las fuerzas estadounidenses e ⁠israelíes llevan siete días atacando objetivos estratégicos dentro de Irán en el marco de una campaña que, según Trump, tiene como objetivo paralizar las capacidades nucleares y balísticas de Irán.

* Corea del Sur alberga una importante ‌presencia militar estadounidense en la defensa ​conjunta contra la Corea del Norte, que posee armas nucleares, con unos 28.500 soldados y sistemas de defensa tierra-aire, incluidos los interceptores de misiles Patriot. (Información de Jack Kim y Heejin ‌Kim; edición de Ed Davies; edición en español de Paula Villalba)