Corea.- Destituido el viceministro de Agricultura surcoreano por abuso de autoridad y comportamiento inapropiado

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha cesado al viceministro de Agricultura, Kang Hyoung Seok, apoyándose en una reciente investigación interna que ha revelado un "ejercicio injusto de autoridad" y un "comportamiento inapropiado", siendo esta la primera destitución de un alto funcionario desde el inicio del mandato de Lee en junio. La oficina presidencial ha explicado que Kang violó la ley al hacer un uso indebido de su autoridad, además de comportarse de manera inapropiada en el ejercicio de sus funciones, si bien no ha revelado los detalles específicos sobre las irregularidades cometidas por el viceministro, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Desde Seúl han justificado la falta de información pública respecto al caso alegando que se trata de una inspección sensible, pero han insistido en que el presidente Lee Jae Myung ha procedido con la destitución tras recibir los resultados de la investigación. Este es el primer caso en el que se destituye a un alto cargo (de nivel viceministerial) desde el inicio de la administración de Lee en junio de este año, una decisión que ha sido presentada como muestra del compromiso del presidente con el fortalecimiento de la disciplina en el sector público y su postura firme frente a cualquier transgresión cometida por altos funcionarios. A este respecto, la presidencia ha enfatizado que se mantendrá una vigilancia estricta sobre el comportamiento de los funcionarios de alto nivel con el fin de asegurar que se respeten las normas y regulaciones del Gobierno, incluyendo la adopción de medidas "severas" contra quienes infrinjan dichas reglas.