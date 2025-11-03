Corea. El jefe del Pentágono visita la frontera entre las dos Coreas

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha realizado este lunes una simbólica visita a la Zona Desmilitarizada que separa Corea del Norte y Corea del Sur, en un momento en el que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha deslizado la posibilidad de retomar los contactos con Pyongyang. Hegseth ha acudido a la zona en compañía de su homólogo surcoreano, Ahn Gyu Back, en una visita conjunta inédita desde el año 2017. Ambos ministros han visitado instalaciones de la ONU en la línea de demarcación militar y el área de seguridad conjunta que comparten las dos Coreas, según la agencia Yonhap. La Administración estadounidense no ha aclarado si Hegseth, que ha iniciado este lunes un viaje oficial de dos días a Corea del Sur, lleva algún tipo de mensaje para el régimen de Kim Jong Un. Trump llegó a reunirse durante su primer mandato con el dirigente norcoreano y no descarta repetir en un futuro. El inquilino de la Casa Blanca volvió a plantearlo la semana pasada, durante una gira por Asia, apelando entre otras cosas a su "buena relación con Kim". En declaraciones a los medios, aseguró que tenían previsto verse "en algún momento", aunque dio a entender que no sería de manera inminente.