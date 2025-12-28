Corea.- El Mando de Naciones Unidas reafirma su autoridad en la línea que separa las dos Coreas ante los planes de Seúl

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Mando de Naciones Unidas, encabezado por Estados Unidos, ha reafirmado este domingo su autoridad en la Línea de Demarcación Militar (MDL) con Corea del Norte, en un aparente rechazo a la propuesta del Ejército de Corea del Sur sobre la revisión del trazado de la zona para evitar posibles enfrentamientos con Pyongyang.

"El Mando de Naciones Unidas reafirma su compromiso con el mantenimiento del Acuerdo de Armisticio, incluida la MDL, y las medidas de apoyo que evitan una escalada y promueven la estabilidad en la Zona Desmilitarizada (DMZ)", ha indicado en un comunicado enviado a la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Así, ha recordado que "la MDL fue establecida y representada" en el acuerdo de armisticio firmado el 27 de julio de 1953, "tras una serie de negociaciones", al tiempo que ha defendido que cualquier diálogo a nivel militar ambos países sobre este punto debe tener lugar "bajo auspicios" del Mando de Naciones Unidas, tal y como estipula el pacto.

"Desde 1953, el Mando de Naciones Unidas ha administrado con éxito la DMZ, un papel que ha sido esencial para mantener la estabilidad, especialmente en medio de períodos de intensas tensiones intercoreanas", ha zanjado.

El Mando de Naciones Unidas es una fuerza militar multinacional liderada por Estados Unidos que luchó del lado de Corea del Sur durante la Guerra de Corea (1950-1953). Controla el lado surcoreano del Área de Seguridad Conjunta, el único lugar donde Pyongyang y Seúl pueden reunirse para negociar.

El comunicado llega en respuesta a la decisión del Estado Mayor Conjunto del Ejército surcoreano, que la semana pasada ordenó a las tropas que priorizaran las demarcaciones de la MDL a la hora de adoptar decisiones y se ciñeran al mapa de Seúl y una línea conectando los mojones establecidos por el Mando de Naciones Unidas cuando fuera difícil decidir sobre la delimitación.

El Gobierno de Corea del Sur ya propuso a mediados de noviembre a Corea del Norte mantener conversaciones a nivel militar para delimitar la MDL, con el objetivo declarado de evitar cualquier enfrentamiento armado en la frontera común, en medio del aumento de las tensiones y ante las labores de Pyongyang en esta zona.

Corea del Norte, que por ahora no ha respondido positivamente a los llamamientos del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, para retomar un diálogo político e intentar acercar posturas con la intención de resolver el conflicto, no ha respondido por ahora a la propuesta. La última vez que Seúl y Pyongyang —que siguen técnicamente en guerra— mantuvieron conversaciones a nivel militar fue en 2018.