Corea.- El presidente de Corea del Sur allana el camino a un acercamiento con Corea del Norte

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha pedido este lunes al Gobierno allanar el camino para introducir y cumplir los acuerdos existentes con Corea del Norte, en un intento por lograr un acercamiento con el país vecino.

Para ello, ha solicitado un plan "paso a paso" que establezca una forma viable de mantener en vigor este tipo de pactos, al tiempo que ha anunciado que el objetivo es, entre otros, restaurar los acuerdos de 2018 que quedaron suspendidos durante la Administración de Yoon Suk Yeol.

"Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur son de vital importancia para proteger los intereses nacionales y expandir el espacio diplomático ante los abruptos cambios que se producen en la política internacional", ha aseverado durante un encuentro con el Gabinete.

"Pido a los ministerios relevantes prepararse para introducir los acuerdos que ya existen y favorecer su cumplimiento siempre que sea posible", ha manifestado el presidente, que tras su llegada al cargo el pasado mes de junio ha apostado por una mejora de las relaciones con Pyongyang, con el que Seúl sigue técnicamente en guerra.