Corea: expresidente Yoon pide disculpas tras condena a perpetua

(ANSA) - SEÚL, 20 FEB - El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, caído en desgracia, se disculpó el viernes por las "dificultades" causadas por su decreto de ley marcial de 2024, un día después de ser condenado a cadena perpetua por insurrección.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró el jueves a Yoon culpable de liderar una insurrección en diciembre de 2024 diseñada para "paralizar" la Asamblea Nacional.

Aunque Yoon reconoció que su intento de imponer un régimen militar había causado "frustración", sostuvo que fue una medida tomada "únicamente por el bien de la nación".

"Pido disculpas profundamente al pueblo por la frustración y las dificultades que les he causado, debido a mis propias deficiencias, a pesar de mi determinación de salvar a la nación", declaró Yoon en un comunicado divulgado a través de su abogado.

Yoon calificó el veredicto del tribunal de "difícil de aceptar", pero no indicó si apelará. No está claro cuándo Yoon, de 65 años, podría optar a la libertad condicional, aunque la mayoría de los reclusos que cumplen cadena perpetua suelen solicitarla después de 20 años.

El juez presidente, Ji Gwi-yeon, declaró que Yoon envió tropas a la Asamblea Nacional para silenciar a los oponentes políticos que habían frustrado sus intentos de gobernar.

"El tribunal considera que la intención era paralizar la asamblea durante un período considerable", declaró Ji ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl. "La declaración de la ley marcial tuvo un enorme coste social, y es difícil encontrar indicios de que el acusado haya expresado arrepentimiento por ello", agregó.

La declaración desencadenó protestas callejeras, provocó pánico en el mercado bursátil y tomó por sorpresa a aliados militares clave como Estados Unidos.

La fiscalía había solicitado la pena más severa para los cargos de insurrección contra Yoon, instando al tribunal a condenarlo a muerte. Corea del Sur mantiene una moratoria no oficial sobre la pena capital, y los últimos presos fueron ejecutados en 1997.

Yoon era un presidente impopular durante la crisis de la ley marcial. Su partido se vio ampliamente superado en la Asamblea Nacional, que votó a favor de bloquear medidas presupuestarias y destituir a figuras clave de su administración.

Con el apoyo de altos mandos militares, Yoon envió tropas para tomar el control de la asamblea y arrestar a sus críticos.

Yoon ha negado constantemente cualquier irregularidad, argumentando que actuó para "salvaguardar la libertad" frente a una "dictadura legislativa" liderada por la oposición.

La fiscalía lo acusó de liderar una "insurrección" impulsada por un "ansia de poder con el objetivo de una dictadura y un gobierno a largo plazo". Yoon irrumpió en la televisión nocturna el 3 de diciembre de 2024 para pronunciar un impactante discurso a la nación.

Señalando vagas amenazas de influencia norcoreana y peligrosas "fuerzas antiestatales", declaró la suspensión del gobierno civil y el inicio del régimen militar.

La ley marcial se levantó unas seis horas después, después de que los legisladores acudieran a la asamblea para celebrar una votación de emergencia. (ANSA).