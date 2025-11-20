Corea.- Herido un militar de Corea del Sur por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos un militar de Corea del Sur ha resultado herido este jueves a causa de una explosión registrada en la Zona Desmilitarizada, que separa las dos Coreas, sin que por el momento haya detalles sobre las causas del incidente, en medio del aumento de las tensiones entre Seúl y Pyongyang.

Fuentes oficiales citadas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap han especificado que la explosión ha tenido lugar a las 9.20 horas (hora local) en la parte occidental de la Zona Desmilitarizada en Paju, al noroeste de Seúl. La víctima es un sargento que participaba en una misión para localizar posibles minas antipersona.

Asimismo, han afirmado que el hombre portaba material protector antiminas y han asegurado que su vida no corre peligro, mientras que las autoridades han abierto una investigación en torno al incidente, sobre el que por ahora no se han pronunciado ni Seúl ni Pyongyang.

El Ministerio de Defensa surcoreano propuso la semana pasada a Corea del Norte mantener conversaciones a nivel militar para delimitar con claridad la Línea de Demarcación Militar (MDL, según sus siglas en inglés), con el objetivo declarado de evitar cualquier enfrentamiento armado en la frontera común.

Corea del Norte, que por ahora no ha respondido positivamente a los llamamientos del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, para retomar un diálogo político e intentar acercar posturas con la intención de resolver el conflicto, no ha respondido por ahora a la propuesta. La última vez que Seúl y Pyongyang —que siguen técnicamente en guerra— mantuvieron conversaciones a nivel militar fue en 2018.