Corea: Kim prueba los nuevos misiles y trabaja en el programa nuclear

Este movimiento se enmarca en la estrategia de aumentar la disuasión ante posibles escenarios de guerra nuclear, especialmente a la luz de los recientes ataques quirúrgicos de Estados Unidos en Venezuela y posibles acciones contra Irán.

Según la agencia oficial KCNA, el nuevo sistema de lanzadores permitiría a Corea del Norte "utilizar sus características más poderosas de la manera más apropiada y efectiva", ilustrando los eventos puestos en escena el pasado martes, sin suministrar más detalles.

Durante la prueba se lanzaron cuatro misiles de corto alcance. Kim estuvo acompañado de altos funcionarios y su hija Ju-ae, quien ha sido una presencia constante en sus actividades.

El líder declaró que dará a conocer los planes para intensificar las fuerzas nucleares de Corea del Norte en el próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el primero en cinco años, programado para febrero.

"El resultado y el significado de las actividades serán una fuente de aguda agonía mental y una seria amenaza para las fuerzas que intentan provocar un conflicto militar con nosotros", afirmó Kim.

A pesar de que el desarrollo del sistema "no fue sencillo", comentó que la prueba fue "de gran importancia para la eficacia de nuestro deterrente estratégico", y destacó "mejoras significativas en la potencia de ataque, movilidad y precisión del armamento".

Las fotos divulgadas por los medios estatales mostraron a Kim y a su hija observando las operaciones, donde los misiles alcanzaron un objetivo situado a 358.500 kilómetros de la costa oriental norcoreana, en el mar de Japón. (ANSA).