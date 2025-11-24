Corea. Lee alerta del riesgo de "enfrentamientos accidentales" con Corea del Norte y habla de situación "muy peligrosa"

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha alertado este lunes del riesgo de "enfrentamientos accidentales" con Corea del Norte debido al aumento de las tensiones y ha recalcado que la situación actual es "muy peligrosa", al tiempo que ha vuelto a tender la mano a Pyongyang para un diálogo a nivel militar para delimitar claramente la Línea de Demarcación Militar (MDL).

"Estamos en una situación muy peligrosa en la que podría haber enfrentamientos accidentales en cualquier momento", ha dicho en declaraciones a la prensa durante un vuelo desde Sudáfrica hacia Turquía como parte de una gira por África y Oriente Próximo, en las que ha insistido en que las relaciones con Corea del Norte son "extremadamente hostiles".

"Corea del Norte está llevando a cabo acciones muy extremas sin el más mínimo nivel de confianza", ha sostenido, poniendo como ejemplo la instalación de alambre de espino a lo largo de la MDL. "Con todos los canales de comunicación cortados, incluso si estalla un enfrentamiento accidental, no hay forma de resolverlo", ha sostenido, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Así, ha reiterado la necesidad de impulsar un diálogo, incluso pese a la falta de respuesta por parte de Pyongyang, y ha hecho hincapié en que Seúl "no tiene intención de lograr una unificación por absorción". Lee ha argumentado que las discusiones sobre la unificación deben tener lugar tras el reinicio del diálogo y la consolidación de una coexistencia pacífica.

El mandatario surcoreano ha descartado además pronunciarse sobre la posibilidad de reducir sus maniobras conjuntas con Estados Unidos para lograr que Corea del Norte se siente en la mesa de negociaciones, si bien ha reconocido que este asunto "es el más sensible" para Pyongyang.

"Si se establece firmemente un régimen de paz estable entre las dos Coreas, sería deseable no llevar a cabo estas maniobras", ha reconocido. "Dependiendo de la situación, reducir o posponer las maniobras podría ser el resultado de construir un régimen de paz o una palanca para ayudar a crear uno. Es difícil decir en estos momentos qué opción será", ha apostillado.

El Ministerio de Defensa surcoreano ya propuso el 17 de noviembre mantener conversaciones a nivel militar para delimitar con claridad la MDL con el objetivo declarado de evitar cualquier enfrentamiento armado en la frontera común, en medio del aumento de las tensiones y ante las labores de Pyongyang en esta zona.

Corea del Norte, que por ahora no ha respondido positivamente a los llamamientos del presidente de Corea del Sur para retomar un diálogo político e intentar acercar posturas con la intención de resolver el conflicto, no ha respondido por ahora a la propuesta. La última vez que Seúl y Pyongyang --que siguen técnicamente en guerra-- mantuvieron conversaciones a nivel militar fue en 2018.